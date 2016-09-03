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    В Узбекистане объявят трехдневный траур в связи со смертью президента

    Объявить с 3 сентября 2016 года в республике трехдневный траур и провести траурные мероприятия на всей территории Узбекистана

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Трехдневный траур будет объявлен в Узбекистане 3 сентября в связи со смертью Ислама Каримова.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном по местному телевидению сообщении правительства и парламента страны.

    "Объявить с 3 сентября 2016 года в республике трехдневный траур и провести траурные мероприятия на всей территории Узбекистана", — говорится в сообщении.

    "В месячный срок с учетом мнения населения, предприятий, организаций, учебных заведений и широкой общественности внести предложения по увековечиванию памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова", — указывается в постановлении.

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