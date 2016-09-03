В Узбекистане объявят трехдневный траур в связи со смертью президента

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Трехдневный траур будет объявлен в Узбекистане 3 сентября в связи со смертью Ислама Каримова.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном по местному телевидению сообщении правительства и парламента страны.

"Объявить с 3 сентября 2016 года в республике трехдневный траур и провести траурные мероприятия на всей территории Узбекистана", — говорится в сообщении.

"В месячный срок с учетом мнения населения, предприятий, организаций, учебных заведений и широкой общественности внести предложения по увековечиванию памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова", — указывается в постановлении.