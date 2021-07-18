В Уругвае подтвердили первые случаи заражения штаммом "дельта"

Власти Уругвая подтвердили первые случаи заражения дельта-штаммом коронавируса в стране.

Власти Уругвая подтвердили первые случаи заражения дельта-штаммом коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения республики Даниэль Салинас.

"В результате работы по эпидемиологическому наблюдению, основанному на секвенировании специалистами генома (вируса) у путешественников, ПЦР-тест которых дал положительный результат, из 86 изученных образцов было выявлено 26 случаев штамма "дельта", 14 - "бета" (на судах)", - написал он в Twitter.

Отметим, что двое человек, у которых выявлен бета-штамм, госпитализированы. По данным властей, речь идет об иностранцах, которые прибыли в Уругвай на рыболовецком судне.