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В Украину доставили первую партию 122-мм снарядов, сделанных за границей

В Украину доставили первую партию 122-мм снарядов, сделанных за границей В Украину доставили первую партию 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Боеприпасы были изготовлены за границей.
Другие страны
26 августа 2023 г. 14:31
В Украину доставили первую партию 122-мм снарядов, сделанных за границей

В Украину доставили первую партию 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Боеприпасы были изготовлены за границей.

Как передает Report со ссылкой РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Украинская Бронетехника".

Первая партия составила тысячи 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов с полным зарядом. Украинская компания производит их в сотрудничестве с одним из боеприпасных холдингов восточной Европы. В процессе участвуют изготовители компонентов из нескольких стран Европы.

Снаряды класса "воздух" предназначены для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика".

"Оскольково-фугасные снаряды 122-мм эффективны в поражении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники. Обеспеченность наших артиллеристов такими выстрелами - залог успешности контрнаступления", - говорится в сообщении.

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