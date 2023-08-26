В Украину доставили первую партию 122-мм снарядов, сделанных за границей

В Украину доставили первую партию 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Боеприпасы были изготовлены за границей.
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Первая партия составила тысячи 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов с полным зарядом. Украинская компания производит их в сотрудничестве с одним из боеприпасных холдингов восточной Европы. В процессе участвуют изготовители компонентов из нескольких стран Европы.
Снаряды класса "воздух" предназначены для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика".
"Оскольково-фугасные снаряды 122-мм эффективны в поражении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники. Обеспеченность наших артиллеристов такими выстрелами - залог успешности контрнаступления", - говорится в сообщении.