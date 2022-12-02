В украинском консульстве в чешском Брно нашли подозрительную посылку

Украинское консульство в городе Брно в Чехии эвакуировали из-за обнаружения подозрительной посылки. Здание консульства оцепила полиция, был эвакуирован близлежащий детский сад.

Украинское консульство в городе Брно в Чехии эвакуировали из-за обнаружения подозрительной посылки. Здание консульства оцепила полиция, был эвакуирован близлежащий детский сад.

Как передает Report, об этом сообщили чешские СМИ.

В полиции Чехии заявили, что посылка "соответствует перехваченным ранее в Испании". Сейчас ее проверяют при помощи рентгена. После проверки посылки в чешской полиции заявили, что в ней не было взрывного устройства.

Отметим, что 30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил ранение после вскрытия конверта с бомбой. Письмо было отправлено на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева. Суд будет рассматривать дело о взрыве как теракт.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил сегодня, 2 декабря, что уже три посольства страны получили письма с угрозами и некой красной жидкостью.