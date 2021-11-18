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В Украине задержан "вор в законе" азербайджанского происхождения

В Украине задержан "вор в законе" азербайджанского происхождения Прокуратура Закарпатской области Украины передала в суд обвинительный акт в отношении "вора в законе" азербайджанского происхождения.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 18:39
В Украине задержан вор в законе азербайджанского происхождения

Прокуратура Закарпатской области Украины передала в суд обвинительный акт в отношении "вора в законе" азербайджанского происхождения.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, гражданин Азербайджана обвиняется по статье 189.2 УК Украины (вымогательство путем угроз).

Согласно материалам следствия, "вор в законе" потребовал от владельца компании, занимающейся производством мебели, 1 000 долларов и 1 200 евро.

Отметим, что ранее гражданин Азербайджана был приговорен к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из корыстных побуждений.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada azərbaycanlı “qanuni oğru” saxlanılıb

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