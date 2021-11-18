В Украине задержан "вор в законе" азербайджанского происхождения

Прокуратура Закарпатской области Украины передала в суд обвинительный акт в отношении "вора в законе" азербайджанского происхождения.

Прокуратура Закарпатской области Украины передала в суд обвинительный акт в отношении "вора в законе" азербайджанского происхождения.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, гражданин Азербайджана обвиняется по статье 189.2 УК Украины (вымогательство путем угроз).

Согласно материалам следствия, "вор в законе" потребовал от владельца компании, занимающейся производством мебели, 1 000 долларов и 1 200 евро.

Отметим, что ранее гражданин Азербайджана был приговорен к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из корыстных побуждений.