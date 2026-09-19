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    В Украине вышла книга историка Kuzari об истории азербайджанского населения Армении

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 19:41
    В Украине вышла книга историка Kuzari об истории азербайджанского населения Армении

    В Украине опубликована книга украинского историка, работающего под псевдонимом Kuzari, - "Исчезнувшая цивилизация - Незамеченная Катастрофа".

    Как передает Report, Украина стала первой страной, где исследование вышло в бумажном формате на украинском языке. Ранее материалы книги были представлены на специальной веб-платформе perishedcivilization.com.

    В планах издательской группы - последующий выпуск книги в Польше, Германии, странах Балтии, Молдове, Казахстане и Узбекистане.

    Исследование посвящено истории предков азербайджанского народа, а также непосредственно азербайджанцев на территории современной Армении, прежде всего в исторической Эриванской губернии и Зангезуре.

    В книге прослеживается история городов и сел региона, население которых на протяжении веков составляли предки современных азербайджанцев, их роль в формировании местного культурного облика, а также последующие демографические изменения, насилие, изгнания и депортации.

    Отдельное внимание уделено сохранившимся свидетельствам тюркского прошлого этих территорий - мечетям, кладбищам, крепостям, памятникам и другим объектам культурного наследия.

    История региона, отраженная в многочисленных армянских, российских, французских и других источниках, свидетельствует о том, что на протяжении веков предки современных азербайджанцев составляли коренное большинство во многих его районах. Они основывали и развивали населенные пункты, строили мечети и крепости, обрабатывали земли и формировали культурный облик этих территорий.

    Автор рассматривает несколько волн насильственного вытеснения, погромов и организованных депортаций, в результате которых сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных домов.

    Одновременно уничтожались или переименовывались материальные следы их присутствия - мечети, кладбища, крепости, памятники и другие объекты культурного наследия.

    Kuzari рассматривает исчезновение этой общины не как абстрактный исторический процесс, а как человеческую и цивилизационную катастрофу. В книге прослеживается история народа, который на протяжении столетий жил на этих территориях, а затем в результате последовательных волн насилия, изгнаний и депортаций оказался практически полностью вытеснен из региона.

    Одной из ключевых особенностей исследования автор называет доказательную базу. В работе систематизировано 1 765 источников. В их числе - архивные документы, исторические труды армянских авторов, российские официальные документы дореволюционного и советского периода, французские дипломатические материалы и другие источники.

    Автор также подчеркивает, что сознательно не опирался на азербайджанскую и турецкую историографию как на основную доказательную базу.

    Печатное издание дополнено обширной мультимедийной базой.

    В частности, в нее входят полевые фото- и видеоматериалы, документирующие сохранившиеся следы тюркского присутствия на территории современной Армении, включая руины мечетей, крепостей и старинных кладбищ в десятках населенных пунктов.

    Также представлены свидетельства очевидцев - серия видеоинтервью с людьми, пережившими депортации и сохранившими память о родных селах, традициях и образе жизни.

    Еще одной частью проекта является хронология событий - реконструкция истории региона с XIV по XX век, позволяющая проследить предпосылки и последовательность процессов, которые автор связывает с демографическим вытеснением азербайджанского населения.

    Электронная версия исследования, архивные документы, видеосвидетельства и другие материалы доступны на сайте проекта perishedcivilization.com.

    В Украине вышла книга историка Kuzari об истории азербайджанского населения Армении
    В Украине вышла книга историка Kuzari об истории азербайджанского населения Армении
    В Украине вышла книга историка Kuzari об истории азербайджанского населения Армении
    В Украине вышла книга историка Kuzari об истории азербайджанского населения Армении

    Украина Азербайджан
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    Ukraynada Ermənistanın azərbaycanlı əhalisinin tarixi haqqında kitab çap olunub

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