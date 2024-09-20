В Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Национальный координационный центр кибербезопасности Украины при СНБО принял решение ограничить использование социальной сети Telegram в органах государственной власти, воинских формирований, на объектах критической инфраструктуры.

Национальный координационный центр кибербезопасности Украины при СНБО принял решение ограничить использование социальной сети Telegram в органах государственной власти, воинских формирований, на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

"Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Исключением будут только те лица, для которых использование этой соцсети является частью их служебных обязанностей.