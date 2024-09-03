В Украине три министра и глава фонда подали в отставку

В Украине три министра и глава Фонда госимущества подали заявления об отставке.

В Украине три министра и глава Фонда госимущества подали заявления об отставке.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом написал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсети.

"В Верховную Раду подали заявления об отставке министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", – отметил он.

4 марта 2020 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, Денис Малюська был назначен министром юстиции Украины. Руслан Стрелец был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в 2022 году. Годом позже Александр Камышин был назначен министром по стратегическим отраслям промышленности Украины, также он занимает должность советника президента Владимира Зеленского.В том же году Верховная Рада назначила Виталия Коваля главой Фонда госимущества.