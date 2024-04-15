В Украине разработали беспилотник-камикадзе с дальностью полета более 100 км

Украинские конструкторы создали новую модель барражирующего боеприпаса, который способен поражать цели на оперативно-тактической глубине более 100 км.

Украинские конструкторы создали новую модель барражирующего боеприпаса, который способен поражать цели на оперативно-тактической глубине более 100 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСC, об этом сообщило издание "Военный спецпроект".

По его данным, первые образцы уже были отправлены в зону боевых действий, аппарат проходит этап обкатки. Назначение дрона - поражение как воздушных (другие БПЛА), так и наземных целей. Он может нести боевую часть весом до 3 кг. Скорость БПЛА не превышает 180 км/ч. При этом название модели до сих пор держится в секрете, уточняет издание.

Издание отмечает, что в паре с барражирующим боеприпасом может использоваться дрон-ретранслятор, который обнаруживает и отслеживает цель в ожидании ударного беспилотника.