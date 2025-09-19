В Украине разоблачили преступную группу, принуждавшую иностранцев к труду

В окрестностях Киевской области Украины группа граждан Узбекистана подвергалась трудовой эксплуатации.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказала представитель прокуратуры Киевской области Юлия Колтак.

По ее словам, прокуратура идентифицировала преступную группу, возглавляемую гражданином Китая, которая занималась принудительной эксплуатацией граждан Узбекистана. Задержаны 2 гражданина Китая (узбек и украинец по национальности). Они организованно действовали с целью последующей трудовой эксплуатации 13 граждан Узбекистана. Они находили потенциальных жертв за пределами Украины и привозили их в Киевскую область.

Предварительное расследование проводится при оперативной поддержке следственного управления Киевской области и Департамента миграционной полиции.