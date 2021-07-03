В Украине прокомментировали закрытие границы с Беларусью

Украина категорически отвергает обвинения Лукашенко о поставках оружия.

Украина категорически отвергает обвинения Лукашенко о поставках оружия.

Как передает Report, об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии изданию УНН.

"Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси не собирается этого делать в будущем", - заявил представитель МИД и добавил, что в Киеве "ожидают такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности".

Николенко сообщил также, что украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. "Закрытие границы с Беларусью пока не подтверждаем. От такого шага пострадает, прежде всего, белорусский народ", - отметил он.