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В Украине прокомментировали закрытие границы с Беларусью

В Украине прокомментировали закрытие границы с Беларусью Украина категорически отвергает обвинения Лукашенко о поставках оружия.
Другие страны
3 июля 2021 г. 00:00
В Украине прокомментировали закрытие границы с Беларусью

Украина категорически отвергает обвинения Лукашенко о поставках оружия.

Как передает Report, об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии изданию УНН.

"Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси не собирается этого делать в будущем", - заявил представитель МИД и добавил, что в Киеве "ожидают такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности".

Николенко сообщил также, что украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. "Закрытие границы с Беларусью пока не подтверждаем. От такого шага пострадает, прежде всего, белорусский народ", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN Lukaşenkonun iddialarına münasibət bildirdi

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