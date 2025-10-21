В Украине продлен режим военного положения

В Украине режим военного положения продлен на 90 дней, до 3 февраля 2026 года.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, документ, представленный президентом Владимиром Зеленским, был обсужден на сегодняшнем заседании Верховной Рады.

Документ представил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

После обсуждений документ был принят. Военное положение в Украине продлено с 5 ноября до 3 февраля 2026 года.