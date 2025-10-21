В Украине продлен режим военного положения
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 13:50
В Украине режим военного положения продлен на 90 дней, до 3 февраля 2026 года.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, документ, представленный президентом Владимиром Зеленским, был обсужден на сегодняшнем заседании Верховной Рады.
Документ представил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
После обсуждений документ был принят. Военное положение в Украине продлено с 5 ноября до 3 февраля 2026 года.
Последние новости
14:17
Казахстанско-Азербайджанский инвестфонд и SOCAR подписали соглашение по энергетикеЭнергетика
14:15
Фото
Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессыВнешняя политика
14:15
Главы Минобороны Армении и Грузии обсудили вопросы региональной безопасности - ОБНОВЛЕНОВ регионе
14:11
Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контактыДругие страны
14:08
В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых диверсантов - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:58
Послы Украины и Франции в Баку договорились о развитии сотрудничества и новых инициативахВнешняя политика
13:55
Фото
Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве - ДОПОЛНЕНОВнешняя политика
13:53
Space TV получил предупреждение за сюжет со свадьбы между родственникамиМедиа
13:50
Фото