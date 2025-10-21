İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi uzadılıb

    • 21 oktyabr, 2025
    • 13:28
    Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi uzadılıb
    Rüstəm Umerov

    Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi 90 gün uzadılıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bununla bağlı Ali Radanın oktyabrın 21-də keçirilən iclasında Prezident Volodimir Zelenskinin təqdim etdiyi sənəd müzakirə olunub.

    Sənədi Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rüstəm Umerov təqdim edib.

    Sənəd müzakirələrdən sonra qəbul edilib. Ukraynada hərbi vəziyyət, noyabrın 5-dən sonra 2026-cı il fevralın 3-ə qədər uzadılıb.

