    В Украине призвали к принятию закона, разрешающего депутатам служить в армии на контрактной основе

    • 16 сентября, 2025
    • 18:40
    Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко призвала парламент принять закон, разрешающий депутатам служить в армии на контрактной основе.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующий проект был принят в первом чтении в 2022 году.

    Законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады.

    Согласно изменениям, депутат во время военного положения может служить в Вооруженных силах, Силах территориальной обороны или добровольческих формированиях на контрактной основе.

    В настоящее время депутаты Верховной Рады могут участвовать в войне без контракта, только на добровольной основе. 

    Ukraynada deputatların müqavilə ilə orduda xidmətinə icazə verən qanunun qəbuluna çağırış edilib

