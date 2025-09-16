В Украине призвали к принятию закона, разрешающего депутатам служить в армии на контрактной основе
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 18:40
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко призвала парламент принять закон, разрешающий депутатам служить в армии на контрактной основе.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующий проект был принят в первом чтении в 2022 году.
Законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады.
Согласно изменениям, депутат во время военного положения может служить в Вооруженных силах, Силах территориальной обороны или добровольческих формированиях на контрактной основе.
В настоящее время депутаты Верховной Рады могут участвовать в войне без контракта, только на добровольной основе.
