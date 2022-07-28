В Украине принят законопроект об особых гарантиях для граждан Польши

Верховная Рада Украины предоставила гражданам Польши, находящимся в Украине, правовые и социальные гарантии.

Верховная Рада Украины предоставила гражданам Польши, находящимся в Украине, правовые и социальные гарантии.

За соответствующий законопроект №7550 в целом проголосовали 283 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк (фракция "Голос") в "Телеграм-канале".

Законопроект предлагает предоставить гражданам Польши и членам их семей возможность легального пребывания на территории Украины на протяжении 18 месяцев.

Согласно законопроекту, поляки пользуются всеми правами и свободами как граждане Украины: на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, государственную регистрацию как налогоплательщик и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, ведение хозяйственной деятельности, обучение в образовательных учреждениях, медицинское обслуживание.