В Украине принят законопроект об особых гарантиях для граждан Польши

Верховная Рада Украины предоставила гражданам Польши, находящимся в Украине, правовые и социальные гарантии.
За соответствующий законопроект №7550 в целом проголосовали 283 народных депутата на пленарном заседании в четверг.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк (фракция "Голос") в "Телеграм-канале".
Законопроект предлагает предоставить гражданам Польши и членам их семей возможность легального пребывания на территории Украины на протяжении 18 месяцев.
Согласно законопроекту, поляки пользуются всеми правами и свободами как граждане Украины: на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, государственную регистрацию как налогоплательщик и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, ведение хозяйственной деятельности, обучение в образовательных учреждениях, медицинское обслуживание.