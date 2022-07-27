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Словения готовит для Украины новый пакет военной помощи

Словения готовит для Украины новый пакет военной помощи Словения готовит для Украины новый пакет военной помощи, в котором будет прислушиваться к потребностям украинской армии.
В регионе
27 июля 2022 г. 18:38
Словения готовит для Украины новый пакет военной помощи

Словения готовит для Украины новый пакет военной помощи, в котором будет прислушиваться к потребностям украинской армии.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила во время брифинга.

Она подтвердила, что Украина обращалась к Словении с просьбой оказать военную помощь. Новое правительство рассмотрит данный запрос в ближайшие дни.

"Мы готовим новый пакет помощи Украине, он будет обсуждаться буквально в течение следующих нескольких дней. Но я заверила министра Кулебу, что Словения будет оказывать помощь Украине и будет прислушиваться ко всем потребностям", - сказала Файон.

По ее словам, правительство обсудит некоторые аспекты нового пакета и позже проинформирует о деталях. Однако глава МИД уже заявила, что Словения предоставит Украине 8 млн евро.

"Словения в прошлом помогала Украине по военной и гуманитарной линии. Мы будем продолжать это делать. Я сегодня отметила, что, несмотря на небольшой размер нашей страны с населением около 2 млн человек, мы продолжаем оказывать помощь Украине. Мы предоставляем более 8 млн евро", - заявила министр.

Файон в очередной раз подчеркнула, что ее страна осуждает войну, которую развязала Россия, и отметила, что РФ создает угрозу для всего международного порядка.

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Версия на английском языке Slovenia working on new package of security assistance for Ukraine

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