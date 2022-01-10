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В Украине подросткам будут платить 37 долларов за вакцинацию

В Украине подросткам будут платить 37 долларов за вакцинацию Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу выплаты 1 тыс. гривен (37 долларов) прошедшим полный курс вакцинации гражданам в возрасте от 12 до 18 лет.
Другие страны
10 января 2022 г. 21:13
В Украине подросткам будут платить 37 долларов за вакцинацию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу выплаты 1 тыс. гривен (37 долларов США) прошедшим полный курс вакцинации гражданам в возрасте от 12 до 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в офисе украинского лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания поставил кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. гривен в рамках программы "eПоддержка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении на сайте офиса.

По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уже более 6,7 млн взрослых граждан подали заявки на получение 1 тыс. гривен в рамках этой программы.

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