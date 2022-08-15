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В Украине освободят от налогов помощь семьям раненых и погибших военных

В Украине освободят от налогов помощь семьям раненых и погибших военных Верховная рада поддержала в целом законопроект, которым предлагается освободить от налогообложения благотворительную помощь семьям раненых и погибших военнослужащих.
Другие страны
15 августа 2022 г. 19:02

Верховная рада поддержала в целом законопроект, которым предлагается освободить от налогообложения благотворительную помощь семьям раненых и погибших военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Согласно документу, теперь в Украине в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не будут включаться доходы выплаченные благотворителями в пользу членов семей участников боевых действий, которые в ходе защиты государства от российской агрессии получили ранения, контузии или иное повреждение здоровья, погибли в результате ранения, контузии или увечий.

Также законопроект предполагает, что в список членов семей участников боевых действий отнесут совершеннолетних и усыновленных детей участников войны.

Стоит заметить, что Рада приняла этот законопроект за основу 27 июля.

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