В Украине освободят от налогов помощь семьям раненых и погибших военных

Верховная рада поддержала в целом законопроект, которым предлагается освободить от налогообложения благотворительную помощь семьям раненых и погибших военнослужащих.

Верховная рада поддержала в целом законопроект, которым предлагается освободить от налогообложения благотворительную помощь семьям раненых и погибших военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Согласно документу, теперь в Украине в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не будут включаться доходы выплаченные благотворителями в пользу членов семей участников боевых действий, которые в ходе защиты государства от российской агрессии получили ранения, контузии или иное повреждение здоровья, погибли в результате ранения, контузии или увечий.

Также законопроект предполагает, что в список членов семей участников боевых действий отнесут совершеннолетних и усыновленных детей участников войны.

Стоит заметить, что Рада приняла этот законопроект за основу 27 июля.