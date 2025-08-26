О нас

Другие страны
26 августа 2025 г. 21:35
В Украине мужчинам от 18 до 22 лет разрешено беспрепятственно пересекать границу

Кабинет министров Украины обновил порядок пересечения государственной границы, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

Как передает Report, об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко в телеграм-канале.

"Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста", - говорится в публикации.

Это решение, по словам главы правительства, касается также граждан, которые по разным причинам оказались за рубежом. "Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной", - сказала Свириденко.

Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству вместе с военным командованием проработать упрощение пересечения государственной границы для молодых украинцев, в частности, повысить уровень с 18 до 22 лет.

