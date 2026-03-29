    В Украине из-за ударов ВС РФ за сутки погибли шесть человек

    При российских атаках на несколько районов Украины за сутки погибли шесть человек, десятки ранены.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в Краматорске в Донецкой области трое человек, включая подростка, погибли, еще семеро пострадали после попадания авиабомбы по многоэтажному дому.

    При бомбардировке Запорожского района один человек погиб, еще двое получили ранения. В поселке Заречное разрушен частный дом и нежилое здание, возник пожар.

    В Корабельном районе Херсона удар российского беспилотника унес жизнь женщины, мужчина получил тяжелые ранения.

    В Воскресенской громаде Николаевского района в результате атаки и падения обломков беспилотников погибла 13-летняя девочка, пострадали 9 человек, включая семерых подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

    При ударах беспилотников по Холодногорскому району Харькова пострадали два человека.

