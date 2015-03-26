​В Украине добровольцам приказано покинуть зону АТО до 1 апреля

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Командование антитеррористической операции (АТО) в секторе "М" дало приказ добровольческим батальонам покинуть зону АТО.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь сектора "М" Олег Сушинский.

По его словам, в Широкино сейчас находятся "Азов", "Донбасс" и Национальная гвардия, однако есть там и вооруженные гражданские лица.

"Есть гражданские люди, которые считают, что помогают батальону "Донбасс", - сказал пресс-секретарь сектора "М".

Сушинский подтвердил, что добровольцам предложено написать рапорта и вступить в официальные подразделения сил АТО, в противном случае – покинуть зону боевых действий.

"Они хотят воевать. Но так нельзя. Есть гражданские люди, а есть военные. Если они считают себя профессионалами - пусть вступают официально", - сказал Сушинский.

Как сообщил командир 8 отдельной роты "Правого сектора" Андрей псевдо "Червень", командование сектора "М" настаивает на том, чтобы они покинули Широкино до 27 марта и до 1 апреля покинули зону проведения АТО. По его словам, к сведению добровольцев ДУКа доведено, что выйти должны все подразделения, которые не входят в состав ВСУ и Нацгвардии.