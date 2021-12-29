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В Украине арестован гражданин Азербайджана

В Украине арестован гражданин Азербайджана 55-летний азербайджанец (личность уточняется - ред.) был приговорен к заключению в Черновицкой области Украины за нанесение ножевого ранения другу.
Другие страны
29 декабря 2021 г. 05:09
В Украине арестован гражданин Азербайджана

55-летний азербайджанец (личность уточняется - ред.) был приговорен к заключению в Черновицкой области Украины за нанесение ножевого ранения другу.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в апреле нынешнего года.

Отмечается, что прокуратура области оставила в силе обвинение гражданину Азербайджанской Республики в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины).

Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Отмечается, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый не признал себя виновным.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada 55 yaşlı azərbaycanlı azadlıqdan məhrum edilib

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