В Украине арестован гражданин Азербайджана

55-летний азербайджанец (личность уточняется - ред.) был приговорен к заключению в Черновицкой области Украины за нанесение ножевого ранения другу.

55-летний азербайджанец (личность уточняется - ред.) был приговорен к заключению в Черновицкой области Украины за нанесение ножевого ранения другу.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в апреле нынешнего года.

Отмечается, что прокуратура области оставила в силе обвинение гражданину Азербайджанской Республики в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины).

Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Отмечается, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый не признал себя виновным.