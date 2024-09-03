В Украине анонсировали изменения 50% кадров Кабмина

В украинском правительстве планируются кадровые перестановки - изменят более 50% состава Кабинета министров.
Как передает Report, об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в Telegram-канале.
"Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения", - написал он.
По его словам, "завтра будет день увольнений, а послезавтра - день назначений", окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября.
На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможные кадровые изменения в правительстве страны.
Ранее сообщалось, что в Украине три министра и глава Фонда госимущества подали заявления об отставке.