В Уганде при взрыве бензовоза погибли 10 человек

По меньшей мере 10 тел были обнаружены на месте взрыва бензовоза в столице Уганды Кампале.

По меньшей мере 10 тел были обнаружены на месте взрыва бензовоза в столице Уганды Кампале.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Согласно информации, авария произошла в пригороде Кигоова на северной окраине города, на дороге, соединяющей Кампалу и город Гулу.

Представитель полиции Уганды Патрик Оньянго сообщил, что бензовоз перевернулся и взорвался, в результате чего несколько человек могли погибнуть, а другие получили ранения.

На видео, видно, как бензовоз лежит на боку, а некоторые жители бросаются к нему с канистрами, чтобы слить топливо.