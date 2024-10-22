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В Уганде при взрыве бензовоза погибли 10 человек

В Уганде при взрыве бензовоза погибли 10 человек По меньшей мере 10 тел были обнаружены на месте взрыва бензовоза в столице Уганды Кампале.
Другие страны
22 октября 2024 г. 21:35
В Уганде при взрыве бензовоза погибли 10 человек

По меньшей мере 10 тел были обнаружены на месте взрыва бензовоза в столице Уганды Кампале.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Согласно информации, авария произошла в пригороде Кигоова на северной окраине города, на дороге, соединяющей Кампалу и город Гулу.

Представитель полиции Уганды Патрик Оньянго сообщил, что бензовоз перевернулся и взорвался, в результате чего несколько человек могли погибнуть, а другие получили ранения.

На видео, видно, как бензовоз лежит на боку, а некоторые жители бросаются к нему с канистрами, чтобы слить топливо.

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