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В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек

В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек На севере Уганды при ударе молнии во время молитвы в лагере беженцев погибли 14 человек.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 18:10
В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек

На севере Уганды при ударе молнии во время молитвы в лагере беженцев погибли 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

"Четырнадцать человек погибли в результате удара молнии в лагере беженцев на севере Уганды. Инцидент произошел в субботу в (городе - ред.) Ламво. Еще 34 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным агентства, во время удара молнии жители лагеря, где в основном проживают беженцы из Южного Судана, присутствовали на молитве в самодельном металлическом сооружении.

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Версия на азербайджанском языке Uqandada qaçqın düşərgəsində ibadət zamanı 14 nəfəri ildırım vuraraq öldürüb
Версия на английском языке 14 people killed when lightning hits church in remote refugee camp in Uganda

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