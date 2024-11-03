В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек

На севере Уганды при ударе молнии во время молитвы в лагере беженцев погибли 14 человек.

На севере Уганды при ударе молнии во время молитвы в лагере беженцев погибли 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

"Четырнадцать человек погибли в результате удара молнии в лагере беженцев на севере Уганды. Инцидент произошел в субботу в (городе - ред.) Ламво. Еще 34 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным агентства, во время удара молнии жители лагеря, где в основном проживают беженцы из Южного Судана, присутствовали на молитве в самодельном металлическом сооружении.