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    В Уфе начал работу Совет глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества

    Путин: лидеры ШОС определят ориентиры взаимодействия и обсудят международные вопросы

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Cовет глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Уфе. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, лидеры проводят встречу в узком составе, затем пройдет совещание в расширенном составе.

    Президент России Владимир Путин встречал лидеров, входящих в международную организацию, в фойе Конгресс-холла Уфы.

    "Сегодня нам предстоит подвести итоги работы ШОС в 2014-2015 годах, рассмотреть наиболее важные вопросы текущей деятельности организации, определить основные ориентиры нашего дальнейшего взаимодействия и обменяться мнениями по наиболее актуальным международным и региональным вопросам", - заявил В. Путин, открывая заседание.

    Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, на встрече в узком составе будут обсуждаться вопросы присоединения к Шанхайской организации сотрудничества новых государств. 

    Ранее советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в БРИКС и ШОС Антон Кобяков заявил, что Азербайджан проявляет интерес к ШОС, претендуя на статус наблюдателя. 

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