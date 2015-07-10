В Уфе начал работу Совет глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Cовет глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Уфе. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, лидеры проводят встречу в узком составе, затем пройдет совещание в расширенном составе.

Президент России Владимир Путин встречал лидеров, входящих в международную организацию, в фойе Конгресс-холла Уфы.

"Сегодня нам предстоит подвести итоги работы ШОС в 2014-2015 годах, рассмотреть наиболее важные вопросы текущей деятельности организации, определить основные ориентиры нашего дальнейшего взаимодействия и обменяться мнениями по наиболее актуальным международным и региональным вопросам", - заявил В. Путин, открывая заседание.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, на встрече в узком составе будут обсуждаться вопросы присоединения к Шанхайской организации сотрудничества новых государств.

Ранее советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в БРИКС и ШОС Антон Кобяков заявил, что Азербайджан проявляет интерес к ШОС, претендуя на статус наблюдателя.