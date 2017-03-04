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    В Тыве убили семью из четырех человек

    По данным, инцидент произошел ночью

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники МЧС во время тушения пожара в одной из квартир пятиэтажного дома города Ак-Довурак в Туве обнаружили в ней и в подъезде тела четырех человек, в том числе двух маленьких детей.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости. 

    По данным, инцидент произошел ночью. По данному факту следователи СУСК по Туве возбудили уголовное дело по пунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, убийство малолетнего). 

    На месте работают сотрудники МВД и следователи СК.

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