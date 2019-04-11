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В Туркменистане за четыре года построят новый город

​В Туркменистане за четыре года построят новый город
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заложил первый камень нового города, который должен стать административным центром Ахалского велаята

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заложил первый камень нового города, который должен стать административным центром Ахалского велаята (области), передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что город на целинных землях в предгорьях Копетдага, рассчитанный на более чем 70 тысяч жителей, планируют построить за три-четыре года. Планируется постройка свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, а также школы, детские сады, поликлиники и все необходимые объекты социальной инфраструктуры.

В городе также создадут Международную высшую школу коневодства - с ипподромом, тренажерными площадками, манежами, конюшнями и научно-производственным центром.

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