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В Туркменистане приняли закон об энергосбережении

В Туркменистане приняли закон об энергосбережении Депутаты парламента Туркменистана приняли закон "Об энергосбережении и энергоэффективности".
Другие страны
31 марта 2024 г. 11:23
В Туркменистане приняли закон об энергосбережении

Депутаты парламента Туркменистана приняли закон "Об энергосбережении и энергоэффективности".

Как передает Report, об этом сообщило государственное агентство TDH.

Закон устанавливает правовую, экономическую и организационную основы стимулирования в указанной области. Документ предусматривает применение энергоэффективных технологий и внедрение энергоменеджмента в Туркменистане. Как пишет агентство, это будет способствовать развитию национальной экономики и позволит будущим поколениям использовать энергетические ресурсы на протяжении многих лет.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов неоднократно отмечал, что его страна выступает за рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов.

Также депутаты приняли закон о ратификации соглашения между правительствами Туркменистана и Китаем о международном автомобильном сообщении. Этот документ упорядочивает автомобильные пассажирские и грузовые перевозки между двумя странами на взаимовыгодных условиях, а также транзитную транспортировку в пределах их границ.

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