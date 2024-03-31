В Туркменистане приняли закон об энергосбережении

Депутаты парламента Туркменистана приняли закон "Об энергосбережении и энергоэффективности".

Депутаты парламента Туркменистана приняли закон "Об энергосбережении и энергоэффективности".

Как передает Report , об этом сообщило государственное агентство TDH.

Закон устанавливает правовую, экономическую и организационную основы стимулирования в указанной области. Документ предусматривает применение энергоэффективных технологий и внедрение энергоменеджмента в Туркменистане. Как пишет агентство, это будет способствовать развитию национальной экономики и позволит будущим поколениям использовать энергетические ресурсы на протяжении многих лет.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов неоднократно отмечал, что его страна выступает за рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов.

Также депутаты приняли закон о ратификации соглашения между правительствами Туркменистана и Китаем о международном автомобильном сообщении. Этот документ упорядочивает автомобильные пассажирские и грузовые перевозки между двумя странами на взаимовыгодных условиях, а также транзитную транспортировку в пределах их границ.