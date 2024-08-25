В Турции задержаны семь нелегальных мигрантов

В бухте Армелла в районе Мармарис в турецкой провинции Мугла были задержаны семь нелегальных мигрантов.

В бухте Армелла в районе Мармарис в турецкой провинции Мугла были задержаны семь нелегальных мигрантов, в том числе четверо детей.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"После получения информации о том, что в бухте Армелла района Мармарис на суше находится группа нелегальных мигрантов, на место были направлены катер Береговой охраны и сотрудники патрульной службы Турунчской жандармерии. Совместными усилиями были задержаны семь нелегальных мигрантов, включая четверых детей", - говорится в сообщении.