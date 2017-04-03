В Турции задержали 113 тысяч подозреваемых в связях с Гюленом с 2016 года

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Более 113 тыс. граждан Турции были задержаны правоохранительными органами за восемь месяцев после неудавшейся попытки госпереворота по подозрению в связях с организацией ФЕТО, которого Анкара считает организатором попытки переворота в прошлом году.

Как передает Report, об этом сoобщил агентство Anadolu.

Почти 50 тыс. из них остаются под стражей, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Среди заключенных под стражу 10 732 полицейских, 7 643 военнослужащих, 168 генералов, 2 575 судей и прокуроров, 208 чиновников и 26 177 гражданских лиц", - заявил министр. Министр отметил, что в настоящий момент под стражей остаются более 47 тыс. подозреваемых в связях с Гюленом.

Всего же было проведено 113 260 задержаний: 65,36 тыс. человек были позже отпущены на свободу, из них 41,5 тыс. остаются под надзором правоохранителей.

При этом 863 подозреваемых до сих пор находятся в бегах, утверждает министр.