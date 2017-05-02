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    В Турции за неделю уничтожили 38 террористов

    По подозрению в связях с террористами ДЕАШ задержаны 43 человека© Foto: "Anadolu"

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ За последнюю неделю в результате антитеррористических операций в Турции уничтожены 38 террористов, в том числе ряд главарей PKK.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает МВД Турции.

    11 террористов PKK сложили оружие и сдались властям, еще 16 задержаны.

    В целом по стране, было организовано 579 операций против предполагаемых террористов.

    По подозрению в связях с террористами ДЕАШ задержаны 43 человека.

    В то же время, по подозрению в связях с террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ) задержаны 2331 человек.

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