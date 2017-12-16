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    В Турции за неделю нейтрализованы 39 террористов

    В ходе операций уничтожено 63 укрытий террористов

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористических операций, проведенных в Турции с 8 по 14 декабря, нейтрализовано 39 террористов.

    Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

    В сообщении подчеркивается, что Вооруженные силы Турции продолжают решительную борьбу с террористами PKK во имя безопасности страны.

    В данной связи проводятся антитеррористические операции в турецких провинциях Диярбакыр, Мардин, Тунджели, Сиирт, Ширнак, Битлис, Батман, наносятся удары по объектам террористов в районах Зап, Авашин-Басъян и Хакурк на севере Ирака.

    В ходе операций уничтожено 63 укрытий террористов, а также 17 самодельных взрывных устройств и мин.

    В результате операции погиб один солдат, еще один получил ранение.

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