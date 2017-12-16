В Турции за неделю нейтрализованы 39 террористов

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористических операций, проведенных в Турции с 8 по 14 декабря, нейтрализовано 39 террористов.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

В сообщении подчеркивается, что Вооруженные силы Турции продолжают решительную борьбу с террористами PKK во имя безопасности страны.

В данной связи проводятся антитеррористические операции в турецких провинциях Диярбакыр, Мардин, Тунджели, Сиирт, Ширнак, Битлис, Батман, наносятся удары по объектам террористов в районах Зап, Авашин-Басъян и Хакурк на севере Ирака.

В ходе операций уничтожено 63 укрытий террористов, а также 17 самодельных взрывных устройств и мин.

В результате операции погиб один солдат, еще один получил ранение.