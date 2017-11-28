В Турции за неделю нейтрализовали 14 террористов

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористических операций в Турции за последнюю неделю нейтрализованы 14 террористов, в том числе трое - уничтожены, двое - сложили оружие и сдались, еще девять – схвачены.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает МВД Турции.

С 20 по 27 ноября силы безопасности Турции провели 645 операций против сепаратистских террористических организаций.

В результате операций по подозрению в пособничестве террористам PKK в Турции задержаны 486, в связях с ДЕАШ - 133, в рамках борьбы с террористическим течением "Параллельное государство", возглавляемым Фетуллахом Гюленом (FETÖ), - 663, в рамках борьбы с террористическими организациями левого толка - девять человек.

В ходе плановых операций задержаны 5256 человек, 1291 из них подозревается в терроризме, 116 - в преступлениях, связанных с незаконной миграцией, 3849 – в наркоторговле и торговле людьми.

В ходе операций, проведенных в провинциях Бингель, Диярбакыр, Хаккари, Мардин, Тунджели и Битлис, уничтожены 34 укрытия террористов и 17 самодельных взрывных устройств и мин.