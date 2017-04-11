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    В Турции за 7 дней нейтрализованы 43 террориста

    Силы безопасности Турции провели 456 антитеррористических операций© Foto "Anadolu"

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшую неделю в Турции нейтрализованы 43 террориста, из них 33 – уничтожены.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает МВД Турции.

    С 3 по 10 апреля силы безопасности Турции провели 456 антитеррористических операций в провинциях Тунджели, Эрзерум, Батман, Диярбакыр, Битлис, Мардин, Ширнак, Сиирт, Хаккари, Ван, Игдыр и Бингёль.

    В результате разрушено 61 убежище и укрытие террористов, уничтожены 52 самодельных взрывных устройства и мины, изъяты 1,654 тонны взрывчатых веществ, в том числе 114 килограммов пластита, 68 ручных гранат и 107 единиц оружия, в том числе 68 единиц тяжелого и длинноствольного оружия.

    По подозрению в пособничестве террористам задержаны 570 человек. Еще 77 человек задержаны по подозрению в связях с террористической организацией ДЕАШ.

    В рамках борьбы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ) задержаны 1963 человека.

    По подозрению в причастности к террористическим организациям левого толка задержаны 76 человек.

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