В Турции за 7 дней нейтрализованы 43 террориста

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшую неделю в Турции нейтрализованы 43 террориста, из них 33 – уничтожены.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает МВД Турции.

С 3 по 10 апреля силы безопасности Турции провели 456 антитеррористических операций в провинциях Тунджели, Эрзерум, Батман, Диярбакыр, Битлис, Мардин, Ширнак, Сиирт, Хаккари, Ван, Игдыр и Бингёль.

В результате разрушено 61 убежище и укрытие террористов, уничтожены 52 самодельных взрывных устройства и мины, изъяты 1,654 тонны взрывчатых веществ, в том числе 114 килограммов пластита, 68 ручных гранат и 107 единиц оружия, в том числе 68 единиц тяжелого и длинноствольного оружия.

По подозрению в пособничестве террористам задержаны 570 человек. Еще 77 человек задержаны по подозрению в связях с террористической организацией ДЕАШ.

В рамках борьбы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ) задержаны 1963 человека.

По подозрению в причастности к террористическим организациям левого толка задержаны 76 человек.