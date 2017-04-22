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    В Турции в ходе антитеррористических операций погибли 5 военнослужащих

    За последнюю неделю силы безопасности обезвредили 45 террористов PKK© Foto: "Anadolu"

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ За последнюю неделю силы безопасности Турции в рамках антитеррористических операций в провинциях Ширнак, Хаккари, Диярбакыр, Батман, Мардин и Битлис обезвредили 45 террористов PKK.

    Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

    В ходе операций погибли пять военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

    С августа 2016 года в рамках операций Сирийской освободительной армии от террористов очищены 243 населенных пункта на севере Сирии. При этом общая площадь освобожденных территорий составила 2015 квадратных километров.

    Продолжаются работы по разминированию в городе Эль-Баб и районах Каббасин и Бзагах.

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