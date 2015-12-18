В Турции бесплатно раздали 20 тонн овощей и фруктов, от которых отказалась РФ

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Власти города Кадырлы провинции Османие на юге Турции раздали бесплатно горожанам 20 тонн овощей и фруктов, которые должны были поступить на российский рынок, сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

"В рамках недели местных товаров мы провели акцию, выкупив у местных фермеров за 35 тысяч турецких лир (около 12 тысяч долларов) 20 тонн семи видов фруктов и овощей, от которых отказались в России. Мы их раздали бесплатно всем желающим", - заявил мэр Кадырлы Омер Тархан.

Неделя местных товаров проводится в Турции ежегодно в декабре с целью стимулирования отечественных производителей.

Российское правительство ранее утвердило список товаров, импорт которых из Турции будет запрещен с нового года. В перечень вошли части тушек и субпродукты кур и индеек, свежие и охлажденные томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста и капуста-брокколи, огурцы и корнишоны, цитрусовые и ряд других фруктов, а также соль и гвоздики.