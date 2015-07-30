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    В Турции расследуют деятельность лидера ПДН Селахаттина Демирташа

    Статья, по которой обвиняется Демирташ, предусматривает тюремное заключение сроком до 24 лет

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Турецкая прокуратура начала расследование в отношении причастности лидера прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа к массовым акциям протеста, охватившим населенные курдами провинции Турции в октябре прошлого года.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.

    По данным телеканала, Демирташ обвиняется в разжигании межнациональной вражды и стравливании двух этнических групп населения Турции. В случае, если прокуратура придет к выводу о виновности курдского политика, с него может быть снята депутатская неприкосновенность. Статья Уголовного кодекса Турции, по которой обвиняется Демирташ, предусматривает тюремное заключение сроком до 24 лет.

    В октябре прошлого года по Турции прокатились массовые беспорядки, в которых погибли 42 человека. Поводом к ним послужили события в населенном курдами сирийском городе Кобани, который штурмовали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Курдское население Турции протестовало против политики невмешательства правительства страны в конфликт в Сирии.

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