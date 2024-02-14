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В Турции пытаются спасти 9 человек из-под завалов после оползня

В Турции пытаются спасти 9 человек из-под завалов после оползня В Турции продолжается операция по спасению 9 рабочих, застрявших под завалами после оползня в районе месторождении золота в Эрзинджане.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 13:12
В Турции пытаются спасти 9 человек из-под завалов после оползня

В Турции продолжается операция по спасению 9 рабочих, застрявших под завалами после оползня в районе месторождения золота в Эрзинджане.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил глава Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции Окай Мемиш.

По его словам, под завалами все еще остаются 9 рабочих, поисково-спасательная операция в зоне бедствия продолжается с минувшего вечера.

Агентство также отмечает, что на месте происшествия работают около 400 спасателей. В то же время правоохранительные органы страны задержали 4 человек в рамках расследования инцидента.

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