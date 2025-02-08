В Турции приняли меры из-за риска цунами в Эгейском море

Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) провело внеочередные межведомственные консультации и приняло меры предосторожности в связи с риском цунами в Эгейском море, вызванным недавней сейсмической активностью.

Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) провело внеочередные межведомственные консультации и приняло меры предосторожности в связи с риском цунами в Эгейском море, вызванным недавней сейсмической активностью.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В результате сейсмического шторма в регионе к 7 февраля 2025 года зафиксировано 761 землетрясение магнитудой выше 3. Очаг активности усиливается примерно в 25 км к северо-востоку от острова Санторини, в районе вулкана Коломбо. Его последнее извержение произошло в 1950 году. Существует небольшая вероятность, что продолжающаяся сейсмическая активность приведет к вулканическому извержению. В этом случае возможны выбросы мелкозернистого вулканического пепла и цунами, которые могут достичь территории Турции", — говорится в заявлении AFAD.

Управление усилило свои региональные подразделения в провинциях Измир, Айдын и Мугла, куда "были направлены мобильные системы сирен для оповещения местного населения в случае возможного цунами или чрезвычайной ситуации". Также усилена координация между штаб-квартирой AFAD в Анкаре, его региональными отделениями и сейсмологическими станциями, чтобы максимально оперативно уведомить население в случае опасности.

Кроме того, налажен обмен научной информацией с университетами и научно-исследовательскими институтами Греции.

С 10 февраля AFAD совместно с экспертами из других ведомств проведет консультации и координационные мероприятия в провинциях на побережье Эгейского моря.