В Турции потерпел крушение полицейский вертолет, есть погибшие

В районе села Картал Нурдагского района провинции Газиантеп на юго-востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет.

В районе села Картал Нурдагского района провинции Газиантеп на юго-востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет.

Как передает Report , об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая.

Согласно информации, в результате авиакатастрофы двое пилотов погибли, находившийся на борту вертолета техник получил травмы.

"Вертолет с бортовым номером EM 708 Главного управления авиационной безопасности, вылетевший сегодня (3 февраля - ред.) вечером из аэропорта Хатай в аэропорт Газиантепа, потерпел крушение в районе села Картал Нурдагского района Газиантепа", - говорится в сообщении.

В последний раз пилоты выходили на связь в субботу в 22:49 по местному времени (23:49 бакинское время).

Обстоятельства крушения выясняются.