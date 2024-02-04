В Турции потерпел крушение полицейский вертолет, есть погибшие

В районе села Картал Нурдагского района провинции Газиантеп на юго-востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет.
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Согласно информации, в результате авиакатастрофы двое пилотов погибли, находившийся на борту вертолета техник получил травмы.
"Вертолет с бортовым номером EM 708 Главного управления авиационной безопасности, вылетевший сегодня (3 февраля - ред.) вечером из аэропорта Хатай в аэропорт Газиантепа, потерпел крушение в районе села Картал Нурдагского района Газиантепа", - говорится в сообщении.
В последний раз пилоты выходили на связь в субботу в 22:49 по местному времени (23:49 бакинское время).
Обстоятельства крушения выясняются.