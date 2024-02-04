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В Турции потерпел крушение полицейский вертолет, есть погибшие

В Турции потерпел крушение полицейский вертолет, есть погибшие В районе села Картал Нурдагского района провинции Газиантеп на юго-востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет.
Другие страны
4 февраля 2024 г. 03:43
В Турции потерпел крушение полицейский вертолет, есть погибшие

В районе села Картал Нурдагского района провинции Газиантеп на юго-востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая.

Согласно информации, в результате авиакатастрофы двое пилотов погибли, находившийся на борту вертолета техник получил травмы.

"Вертолет с бортовым номером EM 708 Главного управления авиационной безопасности, вылетевший сегодня (3 февраля - ред.) вечером из аэропорта Хатай в аэропорт Газиантепа, потерпел крушение в районе села Картал Нурдагского района Газиантепа", - говорится в сообщении.

В последний раз пилоты выходили на связь в субботу в 22:49 по местному времени (23:49 бакинское время).

Обстоятельства крушения выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə helikopter qəzasında iki pilot ölüb

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