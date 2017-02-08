В Турции после попытки переворота уволили еще 4,5 тысячи госслужащих

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Власти Турции уволили с госслужбы более 4,4 тысяч сотрудников различных министерств и ведомств.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник официальная газета Resmi Gazete.

Наибольшее число сотрудников уволено из министерства национального образования - 2585 человек. Главное управление жандармерии лишилось 893 служащих, Главное управление безопасности – 417.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.