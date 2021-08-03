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ЕК перевела трем странам ЕС первые 3 млрд евро из фонда восстановления после пандемии

ЕК перевела трем странам ЕС первые 3 млрд евро из фонда восстановления после пандемии Еврокомиссия (ЕК) перевела трем государствам Евросоюза первые транши - суммарным объемом в 3 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС после пандемии "ЕС нового поколения".
Другие страны
3 августа 2021 г. 21:00
ЕК перевела трем странам ЕС первые 3 млрд евро из фонда восстановления после пандемии

Еврокомиссия (ЕК) перевела трем государствам Евросоюза первые транши - суммарным объемом в 3 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС после пандемии "ЕС нового поколения".

Как передает Report, об этом сообщила во вторник Еврокомиссия.

"Еврокомиссия перевела сегодня 770 млн евро Бельгии, 12,1 млн евро Люксембургу и 2,2 млрд евро Португалии", - говорится в заявлении ЕК. Эти средства "позволят странам сообщества реализовать ключевые инвестиционные меры и реформы, прописанные в национальных планах восстановления и укрепления экономики". В общей сложности эти три государства ЕС должны будут получить из фонда восстановления ЕС 22,7 млрд евро.

Объем фонда ЕС нового поколения составляет порядка 800 млрд евро. Эти деньги будут предоставляться странам сообщества на основании разработанных государствами Евросоюза и утвержденных Еврокомиссией национальных планов восстановления, не менее 30% которых, по требованию Брюсселя, должны быть посвящены проектам в сфере зеленой экономики.

Эти средства Еврокомиссия привлекает в качестве заемных средств за счет эмиссии ценных бумаг, погашением которых Евросоюз будет заниматься до 2052 года.

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