В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари

Два джипа для сафари столкнулись в турецком поселке Манавгат в провинции Анталья, пострадали десять иностранных туристов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство IHA.

"Два джипа для сафари столкнулись в районе Сарылар около 11:00 по бакинскому времени. Один из джипов от удара перевернулся, ранения получили водитель Ахмет Коркутальп и 10 иностранных туристов – четверо шведов, четверо британцев и два поляка", - пишет агентство.

Пострадавшие госпитализированы в больницы Манавгата.