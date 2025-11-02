İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Antalyada yol qəzasında 10 turist yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 01:13
    Antalyada yol qəzasında 10 turist yaralanıb

    Türkiyənin Antalya vilayətinin Manavqat kəndində iki safari cipinin toqquşması nəticəsində 10 əcnəbi turist xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report" "İHA" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Hadisə Sarılar rayonunda baş verib. Agentlik yazıb ki, ciplərdən biri toqquşma nəticəsində aşıb, sürücü Ahmet Korkutalp və 10 xarici turist - dörd İsveç, dörd britaniyalı və iki polyak yaralanıb.

    Yaralılar Manavqat xəstəxanasına yerləşdirilib.

