В Турции автобус с туристами попал в аварию, 34 человека ранены

По предварительной информации, причиной аварии стало обледенение дороги

Автобус, перевозивший туристов в турецкой провинции Конья, врезался в ограждение на обочине дороги.

В результате аварии пострадали 34 человека, сообщает Report со ссылкой на Milliyet.

На место происшествия прибыли многочисленные машины скорой помощи и полиция. Раненые были доставлены в больницы в Конье. Сообщается, что состояние одного из раненых тяжелое.

По предварительной информации, причиной аварии стало обледенение дороги.

Отметим, что автобус должен был доставить пассажиров из Измира в Анатолию, чтобы они могли увидеть исторические и туристические достопримечательности.