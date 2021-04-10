В Турции автобус с туристами попал в аварию, 34 человека ранены

Автобус, перевозивший туристов в турецкой провинции Конья, врезался в ограждение на обочине дороги.
В результате аварии пострадали 34 человека, сообщает Report со ссылкой на Milliyet.
На место происшествия прибыли многочисленные машины скорой помощи и полиция. Раненые были доставлены в больницы в Конье. Сообщается, что состояние одного из раненых тяжелое.
По предварительной информации, причиной аварии стало обледенение дороги.
Отметим, что автобус должен был доставить пассажиров из Измира в Анатолию, чтобы они могли увидеть исторические и туристические достопримечательности.