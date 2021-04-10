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В Турции автобус с туристами попал в аварию, 34 человека ранены

В Турции автобус с туристами попал в аварию, 34 человека ранены По предварительной информации, причиной аварии стало обледенение дороги
Другие страны
10 апреля 2021 г. 11:53
В Турции автобус с туристами попал в аварию, 34 человека ранены

Автобус, перевозивший туристов в турецкой провинции Конья, врезался в ограждение на обочине дороги.

В результате аварии пострадали 34 человека, сообщает Report со ссылкой на Milliyet.

На место происшествия прибыли многочисленные машины скорой помощи и полиция. Раненые были доставлены в больницы в Конье. Сообщается, что состояние одного из раненых тяжелое.

По предварительной информации, причиной аварии стало обледенение дороги.

Отметим, что автобус должен был доставить пассажиров из Измира в Анатолию, чтобы они могли увидеть исторические и туристические достопримечательности.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə turistləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb, 34 nəfər yaralanıb

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