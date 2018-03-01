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    В Турции арестованы террористы из Африна, выдающие себя за пастухов

    В телефонах задержанных содержалась информация, доказывающая их связь с террористической организацией YPG/PKK© "Anadolu"

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Террористы, пытавшиеся выдать себя за мирных жителей в Африне, арестованы в Турции.

    Как передает Report, об этом сообщает "Anadolu".

    Турецкие военнослужащие задержали на территориях в сирийском районе Африн, очищенных от боевиков в рамках операции "Оливковая ветвь", двух террористов YPG/PKK, после чего доставили их в Турцию.

    Террористы хотели ввести в заблуждение солдат, пытаясь убедить их в том, что являются пастухами.

    При этом в телефонах задержанных содержалась информация, доказывающая их связь с террористической организацией YPG/PKK. Террористы были арестованы в зале суда.

    В 17:00 20 января началась операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK.

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