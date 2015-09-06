В Тунисе за шесть месяцев по подозрению в терроризме задержаны около 160 человек

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ С марта по сентябрь этого года в Тунисе арестованы 158 человек по подозрению в принадлежности к террористическим организациям. Об этом, как Report со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении министерства внутренних дел страны.

Обстановка в области безопасности в Тунисе продолжает оставаться напряженной. В 2015 году экстремисты совершили в стране серию резонансных вылазок.

18 марта боевики захватили Национальный музей Бардо в столице республики, а затем начали стрелять по туристам. Их жертвами стали более 20 человек, в том числе гражданка РФ.

26 июня в курортном городе Сус произошел теракт, ставший крупнейшим за всю историю Туниса. Радикал под видом отдыхающего проник на территорию отеля "Риу империал мархаба" /Riu Imperial Marhaba/, достал автомат и открыл огонь по туристам. В результате нападения 38 человек были убиты, порядка 40 получили ранения. В ходе теракта погибла гражданка РФ.

Ответственность за оба нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

С 4 июля на всей территории Туниса действует режим чрезвычайного положения.