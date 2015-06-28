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    ​В Тунисе прошли акции протеста против террора

    Марш прошел недалеко от одного из отелей, на территории которого было совершено нападение на туристов

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сотни человек в тунисском курортном городе Сус приняли участие в акции, осуждающей недавнюю атаку исламистов, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Марш прошел недалеко от одного из отелей, на территории которого было совершено нападение на туристов.

    Собравшиеся несли свечи в память о погибших и скандировали "Сус никогда не умрет". Некоторые из участников акции держали в руках британские флаги, поскольку по меньшей мере 15 жертв нападения были гражданами Великобритании.

    Похожая демонстрация также прошла в столице страны Тунисе.

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