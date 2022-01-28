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В Тунисе предотвратили теракт

В Тунисе предотвратили теракт Сотрудники служб безопасности Туниса предотвратили теракт, который планировала совершить террористка-смертница в одной из туристических зон страны.
Другие страны
28 января 2022 г. 21:57
В Тунисе предотвратили теракт

Сотрудники служб безопасности Туниса предотвратили теракт, который планировала совершить террористка-смертница в одной из туристических зон страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу радиостанция Mosaique FM.

По ее сведениям, в результате оперативно-разыскных мероприятий силовикам удалось задержать в столичном аэропорту 22-летнюю гражданку Туниса. Девушка, как утверждается, ранее побывала в Сирии, где примкнула к боевикам террористических формирований и прошла обучение в их тренировочном лагере.

По прибытии в Тунис девушку должен был встретить сторонник террористов и передать ей пояс смертника, при помощи которого она собиралась совершить теракт в одном из туристических районов республики.

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Версия на азербайджанском языке Tunisdə terror aktının qarşısı alınıb

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